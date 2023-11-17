На левом берегу Днепра на Херсонском направлении украинским военным удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Морская пехота.

Сообщается, что в результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.

В ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике:

личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,

24 танка,

89 артиллерийских систем и минометов,

135 единиц различной автомобильной техники,

48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,

14 плавсредств,

15 единиц специальной техники,

4 командных пункта,

29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что оттеснение с нашей стороны на левом берегу Херсонской области происходит на линии от 3 до 8 км от кромки воды по всему побережью, а линия фронта на этом направлении "достаточно подвижная".

Накануне Офис президента впервые заявил о существовании плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.