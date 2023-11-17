Морская пехота сообщила, что им удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра
На левом берегу Днепра на Херсонском направлении украинским военным удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
Об этом пишет на своей странице в Facebook Морская пехота.
Сообщается, что в результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии РФ Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", - говорится в сообщении.
В ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике:
- личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными,
- 24 танка,
- 89 артиллерийских систем и минометов,
- 135 единиц различной автомобильной техники,
- 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП,
- 14 плавсредств,
- 15 единиц специальной техники,
- 4 командных пункта,
- 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.
Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что оттеснение с нашей стороны на левом берегу Херсонской области происходит на линии от 3 до 8 км от кромки воды по всему побережью, а линия фронта на этом направлении "достаточно подвижная".
Накануне Офис президента впервые заявил о существовании плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.