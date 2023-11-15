В ВСУ рассказали немного об операции на левом берегу Херсонской области, но в целом призвали соблюдать информационную тишину.

По словам спикера Сил оборон юга Натальи Гуменюк, оттеснение с нашей стороны происходит на линии от 3 до 8 км от кромки воды по всему побережью, а линия фронта на этом направлении "достаточно подвижная".

По ее словам, РФ там "пытается активно обороняться" и "понимает неотвратимость продвижения ВСУ".

Накануне украинские власти в лице главы Офис резидента Андрея Ермака впервые заявили о плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В то же время украинские военные паблики пишут о сложном положении ВСУ на левом берегу Днепра.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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