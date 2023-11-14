Младенец выжил. Появились подробности о семье, пострадавшей после обстрела под Херсоном
Жизни двухмесячной девочки, которая вчера, 13 ноября, вместе с мамой и дедушкой попала под российский обстрел под Херсоном, ничего не угрожает.
Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.
По словам главы ГВА, ребенок был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой.
Маме ампутировали одну ногу, вторую удалось спасти. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика.
Подтверждено, что погибший водитель - дедушка девочки. Он сгорел вместе с авто, в который попал снаряд.
Мрочко добавил, что семья получит 100 тысяч грн помощи из городского бюджета.
Напомним, семья возвращалась с медосмотра, когда попала под обстрел на въезде в пригород Херсона.
Ранее мы писали, что на днях в результате очередного обстрела РФ погиб на собственном дворе 64-летний мужчина. Его жена госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести.
О том, как живет Херсон под обстрелами спустя год после освобождения, мы рассказывали в отдельном материале.