Жизни двухмесячной девочки, которая вчера, 13 ноября, вместе с мамой и дедушкой попала под российский обстрел под Херсоном, ничего не угрожает.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем телеграм-канале.

По словам главы ГВА, ребенок был госпитализирован с ушибом легких, почек и черепно-мозговой травмой.

Маме ампутировали одну ногу, вторую удалось спасти. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но есть положительная динамика.

Подтверждено, что погибший водитель - дедушка девочки. Он сгорел вместе с авто, в который попал снаряд.

Мрочко добавил, что семья получит 100 тысяч грн помощи из городского бюджета.

Напомним, семья возвращалась с медосмотра, когда попала под обстрел на въезде в пригород Херсона.

Ранее мы писали, что на днях в результате очередного обстрела РФ погиб на собственном дворе 64-летний мужчина. Его жена госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести.

О том, как живет Херсон под обстрелами спустя год после освобождения, мы рассказывали в отдельном материале.