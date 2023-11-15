Утром 15 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло более 60 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.



На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили 8 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 12 атак оккупантов возле Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Водяного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 17 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили две атаки врага вблизи Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.