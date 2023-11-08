Сегодня с Авдеевского коксохимического завода были эвакуированы последние 16 его сотрудников, которые обеспечивали консервацию предприятия.

Об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

По его словам, в единственном уцелевшем убежище предприятия остаются ещё 17 горожан, которые отказываются от эвакуации.

Ранее Барабаш сообщил, что всего в Авдеевке остаются 1574 местных жителя.

"За последние пару дней очень много людей записывается на эвакуацию. Люди устали почти за месяц под такими обстрелами, за этот период обострения из шести магазинов остался один", - сказал Барабаш.

Ранее мы показывали видео из Авдеевки, где местные жители вынуждены жить в подвалах. В одном из таких ночлежек-укрытий оборудовали спальные места, установили осветительные приборы и печку-буржуйку. Чтобы избавиться от сквозняков, стены подвала утеплили коврами. Местная жительница сказала, что использовала все ковры, что нашла.

Мы также публиковали новое видео из населённого пункта, который пытаются окружить россияне. Большинство зданий повреждены, многие разрушены полностью. Повсюду лежат осколки и элементы конструкций, в окнах нет стёкол.