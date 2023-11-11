Россияне вошли в село Степное к северо-западу от Авдеевки. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

На окраине населенного пункта противник захватил несколько домов, которые уничтожила украинская артиллерия. Паблик ожидает, что российские части "еще не раз смогут зайти в Степное" при нынешней динамике боев.

Этот населенный пункт находится западнее железной дороги, которую россияне перерезали на этой неделе.

Степное играет важную роль в контроле над этой дорогой, а также с точки зрения приближения к другим путям снабжения авдеевского гарнизона ВСУ в Бердычах и Орловке.

Напомним, в начале ноября из села Степное Донецкой области полицейские вывезли последних гражданских лиц. Также публиковались фото сильнейших разрушений в поселке.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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