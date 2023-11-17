Утром 17 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за последние сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки россияне выпустили 18 "Шахедов", из которых были уничтожены 16.

Сегодня ночью враг снова атаковал "Шахедами". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновений. В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где ВСУ отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь ВСУ отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и западнее Вербового, где нашими защитниками отбито 6 атак.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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