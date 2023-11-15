Армия РФ продвинулась до железнодорожной ветки на севере Авдеевки, захват которой может затруднить снабжение украинской группировки и гражданских в городе.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Также РФ постепенно удается захватывать Степове (Петровское) к западу от железнодорожной линии.

Сообщается, что россияне несут огромные потери, но постепенно продвигаются. Издание сравнивает это наступление с битвой за Бахмут, где РФ потеряла до 20 тысяч человек, но полностью разрушенный город все же захватила.

Под Авдеевкой потери РФ издание оценивает уже в 3 тысячи человек. Россияне наступают через минные поля и под встречным огнем.

Накануне военные доложили Владимиру Зеленскому, что армия РФ усилила наступление под Авдеевкой. Президент говорит, что технику и людей армия РФ там теряет быстрее, чем ранее под Бахмутом.

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