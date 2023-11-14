Армия РФ усилила штурмы на ряде направлений: в районе Авдеевки, под Купянском и Донецком.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогу селекторного совещания с штабным командованием ВСУ.

Также президент заявил, что следит за тем, как выполняется решение ставки по усилению ПВО Херсона.

"Враг продолжает мстить свободному Херсону: обстреливает центр города без военной необходимости. Решением прошлой Ставки мы существенно подкрепили тамошние оборонные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Следим за его реализацией", - написал Зеленский по итогам совещания.

Ранее жители "Острова" рассказали, как живут в одном из самых обстреливаемых микрорайонов Херсона. По их словам, 80% местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Оставшиеся говорят, что не уезжают из-за отсутствия денег. По словам горожан, до этого люди выживали благодаря гуманитарной помощи, но сейчас её стали выдавать намного реже.

Мы также сообщали о жителях пригорода Херсона которые рассказали "Стране", как живут под постоянными обстрелами.