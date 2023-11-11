Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в субботу, 11 ноября.

Главное из заявлений президента:

Напомнил о годовщине освобождения Херсона. Рассказал о разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил поляков с Днем независимости страны. Сообщил о продолжающейся эвакуации украинцев из сектора Газа и добавил, что Украина помогает выехать из Газы и гражданам Молдовы.

Напомним, сегодня Зеленский записал обращение к годовщине освобождения Херсона.

Также накануне президент Украины говорил, что для защиты Херсона будут усилены ПВО и средства контрбатарейной борьбы.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.

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