Годовщина освобождения Херсона и разговор с президентом Польши. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в субботу, 11 ноября.
Главное из заявлений президента:
- Напомнил о годовщине освобождения Херсона.
- Рассказал о разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой и поздравил поляков с Днем независимости страны.
- Сообщил о продолжающейся эвакуации украинцев из сектора Газа и добавил, что Украина помогает выехать из Газы и гражданам Молдовы.
Напомним, сегодня Зеленский записал обращение к годовщине освобождения Херсона.
Также накануне президент Украины говорил, что для защиты Херсона будут усилены ПВО и средства контрбатарейной борьбы.
Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ обстреливает Авдеевский коксохимический завод, пытаясь пробиться на его территорию. На южном направлении украинские паблики заявляют о частичном успехе ВСУ на Ореховском участке. Под Херсоном продолжаются бои на занятом украинскими войсками небольшом плацдарме в районе села Крынки. Украина получит третий комплекс ПВО Patriot.
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