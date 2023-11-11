Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к годовщине освобождения Херсона.

"Сегодня – первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации. Город-герой. Город-символ. Город-надежда. Город наших людей, которые не подчинились враждебной силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир.

Весь Юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит "навсегда", сколько бы раз она это повторяла. Потому что Украина всегда возвращается", - заявил президент.

Также он поблагодарил всех, кто сейчас в Херсоне работает для защиты людей.

"Спасибо всем, кто дерется на левобережье Херсона ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинскую жизнь!", - отметил Зеленский.

Напомним, российские войска без боя покинули город в ночь с 10 на 11 ноября 2022 года, переправившись на левый берег Днепра.

Война в Украине идет уже 626-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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