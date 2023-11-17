Боец ВСУ и экс-участник юмористической ТВ-программы "Дизель-шоу" Олег Иваница выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем.

Видео заявления украинского актера появилось в телеграм-каналах.

"Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками – это ярмо и для нас, и для наших детей", - сказал Иваница.

Олег Иваница - известный украинский актер и экс-участник "Дизель шоу". В 2018 году он заявил об уходе из проекта из-за ДТП, в котором погибла его коллега Марина Поплавская. По словам Олега Иваницы, после такого трагического происшествия он просто не видел себя в рамках проекта, даже когда очень старался.

Напомним, недавно газета The Times писала, что на Западе выражают сомнения в возможности и необходимости возвращения Крыма в Украину военным путем. По оценке журналистов, из двух миллионов человек, проживающих в Крыму, многие "считают себя русскими".

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