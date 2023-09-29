В Запорожье возникла словесная перепалка между сотрудниками военкомата и пенсионером по вопросам мобилизации, Крыма и Донбасса.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить начало конфликта. Пенсионер снимает на телефон военных, возмущается тем, что военкомы останавливают проезжающие машины и требует показать документы. В ответ ему говорят о запрете видеосъемки военнослужащих.

В процессе перепалки военком спрашивает у пенсионера: "Чей Крым, батя?", на что мужчина отвечает: "Мне он на х@р не нужен".

Такая же фраза звучит на вопрос "чей Донбасс". Военкомы называют пенсионера "сепаратистом", угрожают забрать телефон, что вызывает еще большее возмущение у пожилого мужчины.

Сотрудники ТЦК останавливают проезжающее авто. Пенсионер комментирует их действия и требует прекратить "прыгать на машины".

Видеоролик обрывается тем, что военком подходит к пенсионеру и, вероятно, выхватывает или выбивает у него из рук мобильный.

Ранее мы рассказывали, как военком в Одессе выбил телефон у мужчины на улице.

А во Львовской области военкомы пытались затолкать парня в бусик на остановке.