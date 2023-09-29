"Чей Крым, батя? - Нах@р не нужен". Появилось видео конфликта в Запорожье между пенсионером и военкомами
В Запорожье возникла словесная перепалка между сотрудниками военкомата и пенсионером по вопросам мобилизации, Крыма и Донбасса.
Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.
На кадрах можно заметить начало конфликта. Пенсионер снимает на телефон военных, возмущается тем, что военкомы останавливают проезжающие машины и требует показать документы. В ответ ему говорят о запрете видеосъемки военнослужащих.
В процессе перепалки военком спрашивает у пенсионера: "Чей Крым, батя?", на что мужчина отвечает: "Мне он на х@р не нужен".
Такая же фраза звучит на вопрос "чей Донбасс". Военкомы называют пенсионера "сепаратистом", угрожают забрать телефон, что вызывает еще большее возмущение у пожилого мужчины.
Сотрудники ТЦК останавливают проезжающее авто. Пенсионер комментирует их действия и требует прекратить "прыгать на машины".
Видеоролик обрывается тем, что военком подходит к пенсионеру и, вероятно, выхватывает или выбивает у него из рук мобильный.
Ранее мы рассказывали, как военком в Одессе выбил телефон у мужчины на улице.
А во Львовской области военкомы пытались затолкать парня в бусик на остановке.