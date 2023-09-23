В Одесской области мужчина сдал мужа своей дочери в военкомат.

Об этом написали местные Telegram-каналы.

Как сообщают паблики, 55-летний мужчина позвонил в полицию города Доброслава и сообщил, что его зять является уклонистом и уже полгода прячется от военкомата, игнорируя повестки.

После этого он назвал адрес фактического проживания своего зятя и попросил дежурного как можно быстрее направить туда сотрудников ТЦК для задержания.

Ранее в Краматорске пьяный сам вызвал полицию, чтобы проверить не находится ли он в розыске, и не ошибся. По номеру 102 он рассказал о своей проблеме и сообщил, что нуждается в консультации. Правоохранители отреагировали на это обращение и прибыли по месту вызова. Как выяснилось, мужчина действительно был в розыске.

Мы также сообщали, что в Ужгороде вор вызвал полицию, чтобы его вытащили с награбленными деньгами из запертой медлаборатории.

"Парень долго пытался выбраться из помещения, заметил на дверях наклейку "Объект под охраной" и решил позвонить по указанному номеру, чтобы его освободили", - рассказали полицейские.