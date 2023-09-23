Под Одессой мужчина сдал военкомам собственного зятя, который полгода прятался от мобилизации
В Одесской области мужчина сдал мужа своей дочери в военкомат.
Об этом написали местные Telegram-каналы.
Как сообщают паблики, 55-летний мужчина позвонил в полицию города Доброслава и сообщил, что его зять является уклонистом и уже полгода прячется от военкомата, игнорируя повестки.
После этого он назвал адрес фактического проживания своего зятя и попросил дежурного как можно быстрее направить туда сотрудников ТЦК для задержания.
Ранее в Краматорске пьяный сам вызвал полицию, чтобы проверить не находится ли он в розыске, и не ошибся. По номеру 102 он рассказал о своей проблеме и сообщил, что нуждается в консультации. Правоохранители отреагировали на это обращение и прибыли по месту вызова. Как выяснилось, мужчина действительно был в розыске.
Мы также сообщали, что в Ужгороде вор вызвал полицию, чтобы его вытащили с награбленными деньгами из запертой медлаборатории.
"Парень долго пытался выбраться из помещения, заметил на дверях наклейку "Объект под охраной" и решил позвонить по указанному номеру, чтобы его освободили", - рассказали полицейские.