Выясняются подробности издевательств над человеком на резонансном видео из военкомата в Старом Самборе на Львовщине.

На видео, напомним, человек в военной форме с пистолетом в руках избивает мужчину, со словам "за@башу на@уй", "ты не человек", "в багажник, поехали, закопаю и никто не найдет". Второй военный пытается его успокоить. Потом он переключается на другого мужчину со словами "Ты тоже, с тобой что не так".

"Даже полиция, которая приедет, не будет искать", - говорит военный.

На другом видео, записанном тайно, избитый мужчина представляется - Вадим Спокойный, 43 года, из Харькова. Также он рассказывает, что его держат в ТЦК несколько суток и не знает, когда отпустят. Мужчина демонстрирует кровь на стенах комнаты, где его удерживают.

"Выручайте, убивают!", - молит харьковчанин.

Видео, на котором человек в военной форме избивает мужчину и приставляет к нему дуло пистолета, попало в интернет

Во Львовском областном ТЦК сообщили, что "проводится проверка", а военных с видео на ее время отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В ГБР сообщили, что "по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия" возбуждено уголовное производство.

Сегодня ГБР заявило, что двум сотрудникам Самборского ТЦК уже вручены подозрения: замначальнику одного из отделов и водителю.

Следствие выяснило, что военкомы незаконно удерживали и пытали как минимум двух мужчин - жителей Харькова и Кривого Рога.

Их задержали пограничники при попытке пересечь границу с Польшей и доставили в местный военкомат, где мужчин с помощью угроз и физического воздействия склоняли "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, но они отказывались.

Одного мужчину держали в ТЦК 10 дней, второго - 7.

19 сентября под "наблюдением" своего руководителя водитель ТЦК избил обоих задержанных. Теперь военкомам грозит до 10 лет тюрьмы.

"Оба мужчины спали на досках, их не выводили на улицу, кормили объедками, били и не оказывали медицинскую помощь. Телефоны отняли, но им удалось передать видео, попавшее в соцсети. Причем полиция все знала, они в сговоре с ТЦК", - рассказал "Стране" источник в прокуратуре Львовщины.

Харьковчанин в крови успел сфотографировать следы издевательств. Фото: "Страна"

По словам источника, этот инцидент - далеко не единичный случай.

"С недавних пор на границе начали выборочно задерживать "белобилетчиков" и направлять в ближайшие полицейские участки и военкоматы для "выяснения обстоятельств", как они получили справки о непригодности. Там их прессуют, чтобы отправить на фронт. Так поступают, впрочем, не со всеми, а с теми, кто не смог все "порешать" на границе", - говорит источник.

В западном региональном управлении Госпогранслужбы отрицают, что отправляют белобилетчиков в военкоматы.

А в ГБР заявили, что мужчины, которых избивали в Самборе, пытались пересечь границу не по белому билету, а нелегально.

В комментариях в соцсетях большинство возмущается действиями военкомов и требует отправить их на фронт.

"И что в этом удивительного? Это обычное дело для Старого Самбора. Именно так со мной общался следователь Старосамборского отделения полиции, постоянно пьяный", - пишет в Facebook Оксана Дякив.

"Вы шутите? То есть вы считаете, что нужно разбираться в ситуации, в которой ваш подчиненный к спокойному мужчине ставит дуло пистолета", - негодует Леночка Жихович из Самбора под постом Львовского ТЦК о "проверке инцидента".

"К большому сожалению, такой произвол происходит кругом по Украине. Уже не одно такое видео было в Интернете. Неужели этого не видят высшие должностные лица. Таких горе-служащих вообще под военный трибунал", - пишет другая самборчанка Антонина Целень.

Некоторые, наоборот, защищают военкомов.

"Прежде чем критиковать действия военных, подумайте, возможно их спровоцировали на такие действия. Наши ребята с запада гибнут, а здесь с востока беглецы провоцируют наших ребят", - возмущается Леся Ихнатевич из Самбора.

"А когда тот п...р надевал форму, он знал, что могут быть провокации и как себя вести в такой ситуации", - парирует Марьяна Сушинская.