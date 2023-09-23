Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

Об этом Ирина Верещук написала в своём Telegram-канале.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждите деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне по Крыму был нанесён ракетный удар, разрушено здание Черноморского флота. Россияне официально подтвердили, что Украина атаковала Крым ракетами и дронами. Флот Севастополя на это время прикрывали дымовой завесой. Также были заявления, что ПВО РФ сбила одну ракету и два дрона у западного побережья полуострова.

Ранее мы сообщали об ударе ракетами "Нептун" по аэродрому в Крыму. По имеющейся информации, российская техника получила "серьёзные повреждения". На момент удара на аэродроме находились по меньшей мере 12 самолетов Су-24 и Су-30, ПЗРК "Панцирь" и база подготовки операторов иранских дронов Mojaher.

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