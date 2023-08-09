Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, с какими документами будут пропускать граждан в Украину через недавно открытый погранпереход с РФ в Сумской области.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Вернуться домой можно даже без паспорта.

"Если для ребенка есть только свидетельство о рождении, наша пограничная служба пропустит. Если нет паспорта, а есть иное удостоверение или документ, это тоже возможно. Часто из-за отсутствия паспорта люди не могут решиться на выезд с опасных территорий. Я призываю использовать эту возможность и перейти на контролируемую территорию через действующий гуманитарный коридор", – заявила вице-премьер.

Гуманитарный коридор Колотиловка (Белгородская область РФ) – Покровка (Сумская область) заработал 5 августа.

Верещук говорит, что уже сотни людей им воспользовались.

От Покровки курсируют бесплатные автобусы в Краснополье, где расположены первые пункты приема. Дальше есть доставка до Сум, а оттуда специальные рейсы на Киев и Харьков.

Ранее мы писали, что в Украине на временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация населения. Россияне продолжают придумывать разные способы, как ускорить этот процесс.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.