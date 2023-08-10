Пункт пропуска Колотиловка−Покровка в Сумской области на границе с РФ не единственный, через который украинцы могут вернуться с захваченных РФ территорий.

Еще один расположен в Волынской области, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Это пункт пропуска Доманово−Мокраны на границе с Беларусью.

Оба коридора работают только на въезд и пропускают украинских граждан даже без паспорта.

Напомним, Верещук рассказала, с какими документами будут пропускать граждан в Украину через недавно открытый погранпереход с РФ в Сумской области.

Ранее мы писали, что в Украине на временно оккупированных территориях продолжается принудительная паспортизация населения. Россияне продолжают придумывать разные способы, как ускорить этот процесс.

Тем временем война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

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