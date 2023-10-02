На Западе выражают сомнения в возможности и необходимости возвращения Крыма в Украину военным путем.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отдельные дипломаты рассматривают Крым как "самую ценную карту", которую Украина может разыграть на переговорах.

The Times пишет, что у Украины есть план военного возвращения Крыма путем осады, однако издание сомневается, что Украине до зимы удастся хотя бы приблизиться к артиллерийской досягаемости линий снабжения полуострова.

"За кулисами существуют серьезные опасения по поводу того, что произойдет дальше. Помимо разговоров о боевых действиях, менее ясно, как можно освободить полуостров и даже будет ли это разумно", - пишет издание.

По оценке журналистов, из двух миллионов человек, проживающих в Крыму, многие "считают себя русскими".

Источник в МВД Украины сказал автору статьи, что "Крым может стать нашей собственной Северной Ирландией".

"В Киеве есть те, кто задается вопросом о мудрости и практичности возвращения Крыма. Интегрировать население полуострова, вероятно, будет сложно. Хотя были разговоры о примирении, другие были бескомпромиссны", - пишет издание.

Издание вспоминает высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о необходимости "искоренить все русское", а также план секретаря СНБО Данилова о переименовании Севастополя, отмены передачи собственности и запрета права голоса для некоторых жителей Крыма.

Издание полагает, что многие нынешние жители Крыма уедут в случае его возвращения под контроль Украины, но тогда станет трудно поддерживать инфраструктуру. А привлечение правоохранителей с материковой Украины "может заставить местных жителей чувствовать себя несвободными и подчиненными".

Москва при этом, вероятно, будет делать все возможное, чтобы информационно разжигать ситуацию.

Среди вариантов, которые обсуждают западные чиновники касательно будущего Крыма, есть демилитаризация, "совместное доминирование" или даже проведение "нового и настоящего референдума" о будущем полуострова.

Напомним, в Верховную Раду внесли постановление, в котором говорится о действиях Украины в Крыму после его освобождения.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.