Днем 16 ноября российская армия массировано ударила по Белозерке в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной воной администрации Александр Прокудин.

По предварительной информации, один человек погиб, еще двое ранены.

Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села остаются без электроснабжения.

Сообщатся, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома местных жителей.

Позже стало известно, что пострадавших уже пятеро, тело одного погибшего достали из-под завалов.

Фото последствий обстрела Белозерки, после которого в округе пропал свет.

Также городская военная администрация Херсона публикует видео последствия очередного обстрела Корабельного района Херсона. Повреждена АЗС, женщина получила ранения.

Напомним, что сегодня войска РФ обстреляли Херсон из артиллерии, во дворе своего дома убит пенсионер.

Также мы писали о том, как живет Херсон спустя год после освобождения.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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