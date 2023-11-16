Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон, в результате погиб пенсионер.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, около 10:00 Вооруженные силы РФ из артиллерии обстреляли Херсон. В результате попадания снаряда в частный дом погиб 67-летний мужчина.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Херсон и его пригороды постоянно обстреливаются. Так, недавно под Херсоном под один такой обстрел попал автомобиль, в котором ехала семья с двухмесячным ребенком.

Мы публиковали рассказы обитателей пригорода областного центра о том, как они живут под постоянными обстрелами.

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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