В селе Дмитровка под Запорожьем, где недавно на построении от прилета погибли 19 бойцов 128-й горно-штурмовой бригады, произошел ракетный обстрел соседнего здания, где размещалась Нацгвардия.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Много погибших", - сообщил Мосийчук в видеообращении.

По его словам, обстрел произошел сегодня днем. Как он добавил, случившееся ему подтвердили бойцы на местах.

Напомним, 3 ноября россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сформированной в Закарпатье. Погибли 19 военных, включая Дмитрия Милютина с позывным "Таксист", которого называли одним из лучших артиллеристов Украины.

Через три дня после удара руководство бригады подтвердило гибель 19 бойцов.

Вчера министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время ракетного удара по 128-й бригаде во время построения военные проигнорировали все правила безопасности.

А в ГБР предположили, что мишенью россиян, запустивших ракету в Запорожской области по 128-й бригаде, мог быть ее комбриг Дмитрий Лысюк.

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