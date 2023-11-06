128-я отдельная горно-штурмовая бригада подтвердила гибель 19 бойцов в результате ракетного удара РФ. Ранее СМИ писали, что погибли 28 человек.

"Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию", - говорится в сообщении пресс-службы бригады.

Напомним, украинские военные в соцсетях рассказали о прилёте по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей. В случившемся военные обвинили офицера, который зачем-то собрал в прифронтовом селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава". Притом противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об открытии уголовного дела по факту гибели бойцов ВСУ под Запорожьем.

Мы рассказывали в отдельном материале, что известно о гибели военных 128-й бригады в Запорожской области.

Также мы писали, что комбриг бригады Дмитрий Лысюк ранее был судим за контрабанду сигарет.