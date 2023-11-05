Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в воскресенье, 5 ноября. В нем Зеленский заявил, что по факту гибели бойцов 128-й штурмовой бригады открыто уголовное дело.

Соответствующее обращение президент Украины опубликовал в своем телеграм-канале.

"Министр обороны Рустем Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование", - сказал Зеленский.

Напомним, украинские военные в соцсетях рассказали о прилёте во время построения бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В случившемся обвинили офицера, который зачем-то собрал в прифронтовом селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава" при том, что противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

Экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в результате удара по 128-й бригаде в Запорожской области погибли 28 военных, 53 ранены.

Также мы публиковали видео предположительного удара по военным 128-й штурмовой бригады ВСУ. И подробно рассказывали, что известно о гибели военных 128-й бригады в Запорожской области.