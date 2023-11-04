Украинские военные в соцсетях рассказывают о прилёте по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В случившемся винят офицера, который зачем-то собрал в прифронтовом селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава". При том, что противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

"Официально о прилёте по военным не сообщалось.

Вчера Камышевахский поселковый совет писал о прилету по селу Заречное в Запорожской области. Но этот ли случай имеют в виду военные - неизвестно", - комментирует заявления бойцов ВСУ телеграм-канал "Политика Страны".

Между тем появляются косвенные подтверждения информации о гибели скопления украинских военных в Запорожской области.

Судя по всему, погибли военнослужащие из Закарпатской области.

Там призвали жителей региона "воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов".

Об этом заявил начальник Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита. Судя по его заявлению, речь идет о трауре по погибшим солдатам 128-й штурмовой бригады.

"После официальной информации и с разрешения 128 ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - добавил глава области.

Ранее мы рассказывали, что боец ВСУ обвинил полицейских в том, что они сеют ненависть между военными и правоохранителями.

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