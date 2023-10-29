В Днепре патрульные остановили автомобиль с белорусским добровольцем ВСУ Андреем Бессмертным под предлогом "евроблях", обыскали машину, а самого бойца увезли в диспансер проверять на алкоголь и наркотики.

Об этом он сам рассказал в Инстаграме.

По словам белоруса, он возвращался с фронта через Днепр, где у него сломалась машина. Он сдал ее на СТО и взял другую, на "евробляхах". До места назначения, где его ждали сослуживцы, он не доехал буквально 500 метров, когда его остановили полицейские. Бессмертный послушно выполнил все их требования, показал им необходимые документы и спросил о причине остановки, на что патрульный по имени Антон ответил: мол, его авто на "бляхах".

Потом патрульному не понравилось состояние военного и он поинтересовался, не принимал ли Андрей наркотики. Бессмертный ответил отрицательно, а свой уставший вид объяснил тем, что нормально не спал уже трое суток.

После этого всю его машину обыскали, проверили оружие и потребовали проехать на освидетельствование в диспансер. Там его анализы на алкоголь и наркотики оказались отрицательными.

После освидетельствования мужчину отказались отвезти обратно к его авто, Бессмертному пришлось вызывать такси. При этом он отметил, что некоторые полицейские реагировали на действия задержавших его коллег с удивлением.

"Итого уставшая после задачи группа стоит на холоде и ждёт меня полтора часа, пока я доказываю "полицаям", что так выглядит уставший військовий, а не пьяница и наркоман. Опускаются руки что-либо делать, когда так относятся к людям, к военным. Раздор между военными и полицейскими сеют как раз полицейские, разжигающие ненависть своими поступками", - считает белорусский доброволец.

Ранее мы сообщали о конфликте военных с полицией в Харькове. Там члены подразделения "Кракен" приехали на блокпост, достали автоматы и приказали полицейским и военным, которые дежурили на точке, лечь на землю. Они потребовали не проверять их сослуживцев.

После этого в полиции завели уголовное дело.