В Тернополе патрульные задержали пьяного водителя, дыхание которого отключило спецприбор "Драгер".

Об этом сообщает полиция Тернопольской области на своей странице в Facebook.

"За минувшие выходные патрульные обнаружили семерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Один из случаев произошел на улице Богдана Лепкого. За нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Fiat. Общаясь с водителем, инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Последний согласился пройти осмотр состояния опьянения с помощью алкотестера "Драгер" на месте остановки транспортного средства. Результат осмотра оказался положительным, прибор зафиксировал превышение максимального измерительного диапазона, составляющего более 6,0 промилле в крови водителя.

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили его от управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области патрульные поймали водителя огромной фуры, который был пьяным за рулем. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. Результат осмотра составил 3.23 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает разрешенную норму.

А на трассе под Киевом полицейские поймали пьяного тракториста, который ехал без номерных знаков.