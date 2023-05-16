В американском штате Колорадо нетрезвый водитель попытался выставить свою собаку виновной в управлении автомобилем с превышением скорости. Инцидент произошел в городе Спрингфилд.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на данные полиции.

После принудительной остановки офицер полиции заметил движение внутри остановленного автомобиля, а подойдя к нему, обнаружил мужчину на пассажирском сиденье, в то время как животное сидело на водительском. То есть водитель поменялся местами со своей собакой, чтобы избежать ареста.

"Мужчина утверждал, что не находился за рулем и четко демонстрировал признаки опьянения", - сообщает издание.

После просьбы полицейского рассказать, сколько он выпил, нарушитель попытался сбежать, но был пойман. Позднее водителя арестовали и обвинили в вождении под влиянием алкоголя или наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что в Туве пьяный водитель зажал руку сотрудника ГИБДД боковым стеклом и провез его полтора километра, пытаясь уйти от погони.

Также мы сообщали, что под Винницей патрульные задержали нетрезвого водителя авто, степень опьянения которого зашкалила спецприбор драгер и составила более пяти промилле алкоголя.