На трассе Киев - Харьков полицейские задержали нетрезвого водителя трактора, который ехал без номерных знаков на своем транспорте.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киевской области в воскресенье, 4 сентября.

"Сегодня около 10 утра инспекторы заметили на 45 км автодороги Киев - Харьков трактор МТЗ Беларусь 82.1 без государственных номерных знаков. Полицейские остановили это транспортное средство. Во время общения с 31-летним водителем патрульные обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера "Драгер". Прибор показал, что в крови водителя 1.52 промилле алкоголя. Учитывая эти нарушения ПДД, патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и вынесено постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление транспортным средством без номерного знака) КУоАП. Также инспекторы отстранили мужчину от управления", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киевской области патрульные поймали водителя огромной фуры, который был пьяным за рулем. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения на месте остановки. Результат осмотра составил 3.23 промилле алкоголя в крови, что в 16 раз превышает разрешенную норму.

Также "Страна" сообщала, что под Винницей патрульные задержали пьяного водителя, чье дыхание отключило драгер. Степень опьянения водителя зашкалила спецприбор и составила более пяти промилле алкоголя.