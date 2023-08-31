Получил увечья, вины не признал. Продолжается суд по делу о патрульном Звонкове, застрелившем мужчину в Днепре
В Днепре продолжается судебное заседание, на котором избирают меру пресечения патрульному полицейскому Егору Звонкову, застрелившему водителя во время драки.
Сам обвиняемый, который участвовал в заседании по видеосвязи, сказал, что защищал жизнь своей напарницы, и вину не признал.
Юлия Сегеда, адвокат подозреваемого патрульного Звонкова, на заседании перечислила его травмы, полученные в результате конфликта с мужчиной, которого он затем застрелил, и из-за которых не смог приехать в суд.
"Закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы, ушиб черепной стенки, ушиб левого локтевого сустава. Моему подзащитному необходимо лечение в условиях стационара", — заявила адвокат.
"С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны, я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того как были использованы все возможные методы влияния, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги", — заявил Звонков.
На заседании также показали видео первых минут после выстрела.
Сторона защиты считает, что меры пресечения в виде личного обязательства для Звонкова будет достаточно. Или максимум домашний арест.
Судья вышел в совещательную комнату для принятия решения.
мы сообщали, в Днепре начался суд, где изберут меру пресечения полицейскому, расстрелявшего мужчину.
Ранее появилось видео драки задержанного с патрульным, после которой полицейский применил оружие.