В Днепре продолжается судебное заседание, на котором избирают меру пресечения патрульному полицейскому Егору Звонкову, застрелившему водителя во время драки.

Сам обвиняемый, который участвовал в заседании по видеосвязи, сказал, что защищал жизнь своей напарницы, и вину не признал.

Юлия Сегеда, адвокат подозреваемого патрульного Звонкова, на заседании перечислила его травмы, полученные в результате конфликта с мужчиной, которого он затем застрелил, и из-за которых не смог приехать в суд.

"Закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы, ушиб черепной стенки, ушиб левого локтевого сустава. Моему подзащитному необходимо лечение в условиях стационара", — заявила адвокат.

"С подозрением я не согласен абсолютно. Потому что все действия, которые прописаны, я не совершал. В тот день на меня и на мою коллегу было совершено нападение. После того как были использованы все возможные методы влияния, в состоянии крайней необходимости было применено оружие для защиты моей жизни и жизни моей коллеги", — заявил Звонков.

На заседании также показали видео первых минут после выстрела.

Сторона защиты считает, что меры пресечения в виде личного обязательства для Звонкова будет достаточно. Или максимум домашний арест.

Судья вышел в совещательную комнату для принятия решения.

мы сообщали, в Днепре начался суд, где изберут меру пресечения полицейскому, расстрелявшего мужчину.

Ранее появилось видео драки задержанного с патрульным, после которой полицейский применил оружие.