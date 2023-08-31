В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию СМИ, что в крови мужчины, убитого полицейскими в Днепре, нашли 2,48 промилле алкоголя (это равноценно примерно бутылке водки).

Об этом заявила спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Пока я не могу подтвердить, что те результаты, которые есть в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и в них действительно будет подтверждение количества алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов", – сказала спикер.

Напомним, накануне в Днепре во время драки с полицейскими был застрелен местный 39-летний житель Джумбери Силогава.

Мы приводили видео момента нарушения ПДД водителем "Ягуара" в Днепре, которого потом застрелил полицейский.

Также публиковалось расширенное видео с двух нагрудных камер патрульных Днепра, снявших инцидент с момента остановки автомобиля - развитие конфликта и применение полицейским оружия.

На данный момент полицейский, стрелявший в погибшего, отстранён за превышение полномочий.