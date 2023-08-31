В Днепре началось судебное заседание по избранию меры пресечения патрульному полицейскому, который в результате конфликта с нарушителем ПДД застрелил его.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

К зданию суда съехались полицейские. Как сообщил "Стране" один из сотрудников правоохранительных органов, они приехали поддержать своего коллегу.

Адвокат патрульного Юлия Сегеда от комментариев отказалась.

"Нет, сейчас нельзя никаких комментариев", - заявила "Стране" адвокат.

Подозреваемый патрульный из Днепра Евгений Звонков, который застрелил нарушителя ПДД, присутствует на судебном заседании дистанционно, по видеосвязи. Ему разрешили такой формат присутствия из-за состояния здоровья.

Сторона обвинения просит для патрульного содержание под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога.

Между тем в деле об убийстве копами мужчины в Днепре открыто производство по факту посягательства на жизнь патрульных, сообщила полиция Днепропетровской области.

По данным СМИ, подозрение по этой статье может получить женщина, которая была за рулем на момент остановки авто полицией. Санкция статьи предусматривает от 9 до 15 лет тюрьмы.

Ранее в отдельном материале мы подробно разбирали, как в Днепре после нарушения ПДД и драки полицейские расстреляли мужчину.