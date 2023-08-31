В понедельник в Днепре патрульный средь бела дня застрелил мужчину.

39-летней Джумбери Силогава ехал на "Ягуаре" со своей девушкой Татьяной Патынкой и двумя детьми от первого брака.

Мужчина нарушил ПДД, из-за чего был остановлен двумя патрульными. Но за рулем оказался уже не он, а его спутница.

Силогава и Патынка, судя по видео, в резкой форме пытались опротестовать нарушение. Мужчина показывал грамоту волонтера, ругался матом, а при попытке силового задержания его девушки - попытался ее отбить силой.

В разгар конфликта патрульный открыл огонь и застрелил Сиголаву на глазах у его детей. Полиция заявляет, что мужчина напал на копов и стал избивать их. Но пока четких доказательств такой трактовке нет.

История вызвала широкий резонанс в обществе - одни люди критикуют полицию за "беспредел" и превышение полномочий, другие говорят, что погибший "получил по заслугам".

"Страна" разбиралась в этих событиях.

Хронология событий

Примерный ход конфликта - от остановки машины до стрельбы и смерти - можно восстановить по видео с нагрудной камеры патрульной.

Начинается ролик с того, что полицейские подходят к автомобилю. За рулем сидит женщина. Коп рассказывает о нарушении: на перекрестке Нигояна — Мазепы нельзя было поворачивать налево.

Женщина, которая сидит за рулем, уточняет: "Нельзя было?" Мужчина-полицейский повторяет: "Нельзя", после чего попросил показать документы на машину.

Женщина игнорирует его слова и спрашивает о том, зафиксировали ли камеры наблюдение. Патрульная настаивает: "У вас не одно нарушение, я вас предупреждаю о том, что вам лучше сейчас показать свои документы и не спорить с сотрудниками полиции".

В этот момент из машины вышел мужчина, который сидел на переднем пассажирском сидении. Своей спутнице он велел закрыть дверь.

"Причина остановка?" — спросил он. Мужчина-патрульный повторил, как именно были нарушены ПДД. "Обоснуйте", — сказал он. "А кто вы такой, чтобы мы вам что-то объясняли? Вы водитель? Вы — пассажир", — ответила женщина-патрульная.

"Надо было ехать направо, а мы повернули налево?" — спросил Силогава. "Надо было ехать прямо, а вы повернули налево", — ответил коп. "И это причина остановки, что мы налево поехали?" — спросил мужчина. "Это нарушение", — сказал патрульный.

В разговор вступила женщина, которая сидела на месте водителя. По ее словам, так ехать было можно.

"То есть, по-вашему, было нормально подрезать бус и поехать на красный?" — задала вопрос женщина-коп.

С этого момента мужчина-пассажир повысил тон и перешел на маты: "А грамоту я тебе свою покажу нах*й, как я ездил волонтером!" "Вам свою грамоту показать?" — ответила патрульная.

"Покажи, бл*ть! — ответил Силогава. Какая нах*й причина остановки? Какого ты меня остановила х*я?" "Я тебя не останавливала", — ответила патрульная.

"А что ты хочешь? Секса я тебе не дам. У меня жена нах*й и двое детей", — сказал мужчина.

"Я ограничиваю вас в месте правонарушения. Отойдите на 20 метров. Это полицейское требования. Если вы отказываетесь выполнять, вы будете задержаны", — сказала патрульная.

"Вы сотрудник полиции, что вы себе позволяете", — сказал кричать мужчина. "Что я себе позволяю? — ответила патрульная. — У вас пассажир, он говорит, что мне п**да, убеги отсюда, это нормально? У меня все фиксируется за боди-камеру, в суде вы сами будете..."

"Я буду рад, если суд уволит вас с работы", — ответил Силогава.

"Каждый день так угрожают", — ответила коп.

Силогава вновь вступил в дискуссию: "Покажите нарушение на камере". "Покажем водителю, не вам", — ответил патрульный. "Да, покажите водителю", — сказал мужчина.

Затем он вновь спросил, какая причина остановки. "Я вам сказал уже три раза", — ответил полицейский. "Скажите четвертый раз", — стал настаивать пассажир. После этого сказал женщине за рулем: "Включай заднюю скорость, уезжаем".

"Вы остаетесь на месте", — отметила патрульная. После этого коп начал открывать водительскую дверь. "Мне больно. Я беременна. Что ты делаешь, бл*ть?" — стала кричать женщина. "Выйди из машины. Ты задержана. Последнее предупреждение", — сказали копы.

Коп начал вытаскивать женщину из машины. Она стала еще громче кричать: "Мне больно, мне больно".

В конце концов коп вытащил водителя из машины. Патрульная приказала: "Ложитесь на живот". На камерах слышен шум, шуршание, звуки, похожие на удары.

Завершается видео словами: "Ментов вызывай, 102". После чего звучат выстрелы.

Также есть еще одно видео инцидента - снятое детьми погибшего из машины.

На записи видно, как полицейские силой пытаются вытянуть из автомобиля женщину. Ее также пытается удержать в автомобиле мужчина, сидящий на переднем пассажирском сиденье (вероятно, сам Сиголава).

Пока камера снимает борьбу копов и женщины, Сиголава выходит из машины. Он подбегает к полицейским сзади и начинает оттягивать их от женщины.

Они брызгают в него баллончиком. Затем видно, как один из копов дерется с мужчиной, тот валит копа на землю и бежит назад к жене. Полицейский встает, бежит за Сиголавой, после чего слышны выстрелы. Видно дальше, как мужчина из авто лежит на земле, и кричат его дети, которые ведут съемку.

Версия полиции

По версии полиции, обнародованное до появления этого видеоролика, события развивалась следующим образом.

"29.08.2023, около 17.45, на проспекте С. Нигояна в Днепре работники патрульной полиции заметили автомобиль "Ягуар", водитель авто нарушил правила дорожного движения, а на требование полицейского об остановке не отреагировал. В дальнейшем, путем преследования автомобиль правонарушителя был остановлен на проспекте Ивана Мазепы 32", — заявили в полиции.

По его словам, в ходе общения с нарушителем патрульные обнаружили у него "признаки опьянения".

"Силогава Джумбери Джумберович, 01.09.1984 г.р., В ходе общения вел себя неадекватно, проявлял признаки агрессии. В ходе задержания начал активно сопротивляться инспектору Жила А., и нанес ей умышленно удар кулаком в лицо, а в отношении инспектора УПП Звонкова Е. применил прием борьбы и опрокинул того через себя, головой о землю", — утверждают в полиции.

Патрульный трижды выстрелил в мужчину.

"Учитывая агрессивное поведение правонарушителя и явно неравные физические возможности, полицейский достал табельное огнестрельное оружие (пистолет), и в отношении Силогавы Д. Д., осуществил три прицельных выстрела. Две пули из трех попали в живот. На место происшествия прибыла скорая помощь, после попыток провести реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть Силогавы", — утверждают полицейские.

Отметим, что на видео не попало то, что пассажир ударил патрульную кулаком в лицо. Но опубликовано ее фото, которое может служить подтверждением этому. В полиции говорят, что у женщины есть переломы костей лица.

Также, по данным СМИ, копы, которые осуществляли это задержание, сейчас отстранены от работы вместе с их непосредственными руководителями.

Кроме того, сегодня в Днепре состоится судебное заседание об избрании меры пресечения патрульном, который открыл огонь.

То есть, нарушения в поведении копов, судя по всему, как минимум заподозрили.

При этом публичные комментарии МВД осуждают убитого мужчину.

"Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей", - заявил глава ведомства Игорь Клименко.

Кто был за рулем и в чем причина стрельбы?

Несмотря на то, что после остановки автомобиля за рулем была женщина, есть основания полагать, что изначально машину вел погибший впоследствии мужчина.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Они же демонстрируют, что нарушение правил, ставшее основанием для остановки машины, тоже было.

Выходит, что, остановившись и ожидая копов, мужчина и женщина поменялись местами. Вряд ли бы это произошло с целью избежать штрафа. Наиболее обсуждаемая версия - Джумбери Сиголава был нетрезв. На это же намекает и полиция, хотя официально экспертиза опьянения пока не подтвердила.

При этом вчера по многим СМИ разошлась информация, что в крови у мужчины обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя - это равносильно бутылке водки. Но тогда непонятно, как он вообще в таком случае мог вести машину. Тем более, как заявила бывшая жена Сиголавы, он ехал в дальний путь - на море в Николаевскую область

Сегодня ГБР эти данные опровергло и заявило, что экспертиза на алкоголь еще не окончена.

Также пересадку водителя на пассажирское сиденье можно в теории объяснить и другими факторами: например, отсутствием прав или наличием других нарушений, после чего права у Сиголавы могли бы изъять. О других нарушениях, к слову, говорила сотрудница полиции на проанализированном выше видеоролике.

Теперь по поводу конфликта, который привел к стрельбе. Судя по видео, в "горячую" стадию он вошел, когда женщина отказалась выходить из автомобиля по требованию полиции, и ее начали вытаскивать силой.

Судя по всему, Сиголава не смог безучастно на это смотреть и начал физически мешать копам "скручивать" его жену. Началась драка, после чего дело быстро дошло до стрельбы.

Сейчас, по данным СМИ, силовики готовят подозрение женщине, которая была за рулем на момент остановки авто полицией.

Как сообщают "Схемы", подозрение будет по статье 348 УК Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, которая предусматривает санкцию в виде 15 лет тюрьмы.

Что известно об убитом Джумбери Силогаве и его семье

Вскоре на место происшествия приехала женщина — бывшая жена убитого и мать двоих детей, находившихся в момент случившегося на заднем сидении автомобиля.

Владелец автомобиля Jaguar Джумбери Силогава не дожил два дня до своего 39-летия.

У мужчины был свой бизнес. Согласно данным You Control, он был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Зарабатывал торговлей с лотков на рынках и предоставлением ритуальных услуг, в том числе организацией захоронений.

"Страна" поговорила с бывшей супругой Джумбери Силогавы (на фото ниже).

Наталья Силогава в комментарии сообщила, что ее экс-супруг ехал с детьми на море, а рядом с ним в машине была женщина, из-за которой они развелись.

"В марте месяце мы развелись. Жили вместе с 17 лет, сейчас мне 36 лет. Меня в этой машине не было, рядом с ним ехала женщина, из-за которой мы развелись. Они ехали на море в Николаевскую область", — говорит Наталья.

Она также рассказала, в каком состоянии их дети, которые стали свидетелями смерти собственного отца.

"Дети держатся. Они очень любили отца, я их никогда против него не настраивала, несмотря на то, что мы развелись", — говорит она.

Кроме этого, она рассказала, связывался ли с ней кто-то из полиции.

"Со мной никто не связывался, это бессмысленно, мне не нужны никакие беседы. Мужа не вернуть, у моих детей больше нет отца. Пусть по закону все как будет, так будет. У меня есть претензии к полицейскому, который попросил у моего сына видео и потом выложил его в местный телеграмм-канал", — сообщила женщина.

Также "Страна" нашла "ТикТок" аккаунт женщины, которая ехала в авто вместе с застреленным патрульным Джумбери Силогавой. Ее зовут Татьяна Патынка.

У себя в соцсети женщина публикует видео на похоронную тематику.

Правы полицейские или нет

Случай вызвал бурное обсуждение в обществе.

Часть комментаторов поддержало полицейских и заявило, что они действовали правильно и их нужно в нынешней ситуации поддержать иначе в Украине начнется полный беспредел, анархия и неповиновения силам правопорядка.

Другие комментаторы заявляют, что полицейские не должны были применять оружие и стрелять на поражение. Нарушение ПДД и поведение после этого Силогавы и его спутницы не является основанием для убийства. Достаточно было выстрелов в воздух или же в ногу.

Есть и третья группа комментаторов, которые говорят, что корень проблемы, который приводит к подобным случаям, отсутствие у патрульных "нелетальных" средств воздействия на правонарушителей, которые позволяют их нейтрализовать, но не убивают. Например - электрошокеров. Их использование полицейскими в Украине до сих пор не узаконено на уровне парламента и правительства.