Российские паблики показали видео предположительного удара по военным 128-й штурмовой бригады ВСУ.

Над местом прилета, как следует из видео, дежурил российский дрон.

На обнародованных кадрах видно, что российские оккупанты длительное время наблюдали за перемещением украинских военных с БпЛА в воздухе. Когда они собрались на награждение, то нанесли ракетный удар прямо по скоплению людей.

Ранее сообщалось, что украинские военные в соцсетях рассказывают о прилёте по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В результате прилета погиб один из лучших артиллеристов Украины с позывным "Таксист".

Вчера минобороны Украины подтвердило этот прилет и гибель военнослужащих. По данным нардепа Марьяны Безуглой, ракета попала по скоплению военных, которых вывели на построение в прифронтовой зоне, что запрещено.

В Закарпатской области, где была сформирована бригада, 6 ноября объявили днем траура.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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