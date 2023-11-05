Во время российского удара "Искандером" погиб один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий Милютин с позывным "Таксист".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Милютин служил в 128-й бригаде, которая недавно попала под ракетный удар РФ. Число погибших не сообщается, но СМИ пишут о двух десятках смертей.

Вчера минобороны Украины подтвердило этот прилет и гибель военнослужащих. По данным нардепа Марьяны Безуглой, ракета попала по скоплению военных, которых вывели на построение в прифронтовой зоне, что запрещено.

По этому поводу в Закарпатской области, где была сформирована бригада, 6 ноября объявили днем траура.

Напомним, что украинские военные в соцсетях обвинили командира в прилете по построению бойцов в Запорожской области.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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