Министр обороны Рустем Умеров поручил провести проверку гибели военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые погибли от удара "Искандера" в Запорожской области.

Об этом глава Минобороны Украины написал на своей странице в Facebook.

"Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", - говорится в сообщении Умерова.

Ранее в соцсетях говорилось, что военные погибли из-за того, что их, вопреки правилам прифронтовой безопасности, офицеры решили вывести на групповое построение.

Это фактически подтвердила замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая. Она заявила, что это "далеко не первый случай с такими построениями".

"Если трагедия уже попала в публичную плоскость, то могу прокомментировать: виновные должны быть наказаны, а все эти совковые выстраивания под стеночкой неприемлемы в зоне боевых действий. Ни когда президент, ни когда главнокомандующий ВСУ, ни командующие, ни комбриги и т.д. Как и массовые сборища военных, волонтеров, техники, как произошло во время мероприятия Берлинской (имеется в виду удар по Драмтеатру в Чернигове в августе - Ред.)", - написала Безуглая.

Перед этим в Страткоме ВСУ официально подтвердили удар россиян по скоплению украинских военных на Запорожском направлении.

Удар был ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

"Погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители. В настоящее время идет выяснение обстоятельств", - заявили в Страткоме ВСУ.

В СМИ сообщали о гибели 20 военных.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки "были безуспешными". По информации военного обозревателя, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного. Вчера россияне провели один из наиболее массированных налетов "Шахедов" - 40 беспилотников, из которых было сбито 24.

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