В результате удара по 128-й бригаде в Запорожской области погибли 28 военных, 53 ранены.

Об этом сообщил экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Ранее появилось видео предположительного удара по военным 128-й штурмовой бригады ВСУ.

На обнародованных кадрах видно, что российские оккупанты длительное время наблюдали за перемещением украинских военных с БпЛА в воздухе. Когда они собрались на награждение, то нанесли ракетный удар прямо по скоплению людей.

Украинские военные в соцсетях рассказывают о прилёте по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В случившемся винят офицера, который зачем-то собрал в прифронтовом селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава". При том, что противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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