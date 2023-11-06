Комбриг 128-й штурмовой бригады Дмитрий Лысюк, бойцы которого попали под российский ракетный удар 3 ноября во время организованного командованием подразделения "торжественного построения", ранее был судим за контрабанду сигарет.

Об этом пишет журналист Владимир Бойко на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, в 2019 году Лысюк, тогда еще комбат из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, был приговорен к штрафу за контрабанду и продажу партии сигарет из "ЛНР".

Батальон Лысюка в то время стоял у приграничного села Трехизбенка, куда сигареты переправили по реке Северский Донец.

"Подполковник Лысюк в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки "Marlboro Red". 28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам", - утверждает Бойко со ссылкой на материалы дела.

В январе он пытался таким образом продать еще 150 ящиков, но был задержан в Северодонецке во время получения части суммы - 2300 долларов. В контрразведку СБУ Лысюка сдал его подельник, который ранее и предложил ему контрабандную схему.

В ходе следствия и суда Лысюк вину признал и отделался штрафом в 119 тысяч гривен.

Также Бойко пишет о том, что комбриг Лысюк так и не приехал на построение, по которому нанесли удар россияне, поэтому остался жив. От ракетного удара погибли 28 военных.

"Его ждали полчаса, которых хватило для того, чтобы вражеская разведка обнаружила скопление личного состава", - написал журналист.

Официально эта информация не подтверждалась.

Напомним, украинские военные в соцсетях рассказали о прилёте по построению бойцов в одном из прифронтовых районов Запорожской области, который привел к гибели многих из них, а также мирных жителей.

В случившемся военные обвинили офицера, который зачем-то собрал в прифронтовом селе много солдат в одном месте на построение для "торжественного награждения личного состава". Притом противник "отслеживает любое скопление более двух человек".

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил об открытии уголовного дела по факту гибели бойцов ВСУ под Запорожьем.

Мы рассказывали в отдельном материале, что известно о гибели военных 128-й бригады в Запорожской области.