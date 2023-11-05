На фронте погиб одессит и бывший кондитер Юрий Глодан, чья семья стала жертвой ракетного удара по Одессе в апреле 2022 года.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший коллега Юрия, одессит Александр Яковенко.

Вскоре после начал полномасштабной войны в жилой одесской многоэтажке, куда попала ракета, погибли бренд-менеджер Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мама Людмила. Сам Юрий выжил, потому что вышел в магазин.

После гибели своей семьи он поступил в "Азов", а оттуда перешел в формируемую из "Азова" 3-ю штурмовую бригаду.

Теперь он погиб на войне. Как написал Яковенко, тело Юрия опознали по крестику.

Ранее мы сообщали, что во время российского удара ракетой "Искандер" погиб один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий Милютин с позывным "Таксист". Милютин служил в 128-й бригаде, которая недавно попала под ракетный удар РФ.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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