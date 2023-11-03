На Запорожском направлении погиб бывший главный военком Хмельницкой области Владимир Возный.

Об этом сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 10:00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник Возный Владимир Николаевич, бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК", - написал чиновник.

Владимиру Возному было 45 лет, он работал в военкоматах с 2013 года, участвовал в АТО. Хмельницкий областной ТЦК возглавил в марте 2022 года.

В августе 2023, когда президент Владимир Зеленский уволил всех областных военкомов из-за обвинений в коррупции, лишился своей должности и Возный. После этого бывшего главу ТЦК отправили на фронт.

Ранее мы писали, что недавно на Закарпатье при загадочных обстоятельствах был убит сотрудник Ужгородского районного ТЦК 49-летний Василий Стецо. До войны он был детским футбольным тренером в городе Перечин и игроком ФК "Закарпатье". Стецо нашли едва живым с проломленной головой возле военного полигона. Он умер по дороге в больницу.

Также мы рассказывали, что военкома-депутата из Одесской области отправили на передовую после обвинений в масштабной коррупции.