Недавно на Закарпатье при загадочных обстоятельствах был убит сотрудник Ужгородского районного ТЦК 49-летний Василий Стецо. До войны он был детским футбольным тренером в городе Перечин и игроком ФК "Закарпатье".

На днях Стецо нашли едва живым с проломленной головой возле военного полигона. Он умер по дороге в больницу. Полиция открыла дело по 115-й статье "умышленное убийство".

Как рассказал "Стране" источник в областной прокуратуре, отрабатывается несколько версий произошедшего.

"По одной из них, сотрудник военкомата допек одного из призывников, угрожая повесткой, тот согласился передать ему взятку в обмен на белый билет, но на встрече между ними произошел конфликт и военкома избили до смерти. По другой, военком, как говорится, слишком много знал: его могли убрать, чтобы не рассказал о коррупции в военкомате. Летом там был скандал, когда один из военкомов заставил солдат строить ему дачу. Возможно, не случайно убийство совпало с масштабными зачистками в военкоматах из-за обвинений во взяточничестве", - сообщил источник.

В то же время родные погибшего военкома отметают его обвинения во взяточничестве и версию, что он мог пострадать от призывника, который не смог договориться с ним о плате за откос от армии.

"Лично мое субъективное мнение, что к смерти кто-то причастен, но мы в семье не владеем вообще никакой информацией. Поэтому это только собственное предположение, ожидаем справедливого расследования", - рассказала журналистам дочь погибшего Василия.

Знакомые отзываются о погибшем положительно и говорят, что не верят, что он был замешан во взяточничестве.

"Он был очень добрым и хорошим человеком. Очень позитивный, подопечные дети его обожали, как и он их. Добряк, невинный", - рассказала Светлана Беца из Закарпатья.

"У кормушки в военкоматах – верхушка, а Василий был рядовым сотрудником, который просто выполнял свою работу", - заявил один из знакомых погибшего Владимир.

Впрочем, есть и те, кто не исключает и версию мести со стороны призывников или родственников отправленных на фронт солдат.

Напомним, недавно в Хмельницком подрались пьяный военком и друг мобилизованного.

Также мы писали, что в Полтаве суд арестовал местного блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который обматерил военкома и плюнул в него.