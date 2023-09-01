В Полтаве суд арестовал местного блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который обматерил военкома и плюнул в него.

Об этом сообщает "Суспильне".

Блогера подозревают в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, а также в угрозе или насилии в отношении правоохранителя. Полиция заявляет, что он нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа.

Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Свою позицию на суде Заволока изложил так:

"Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно".

На его лице при этом видны повреждения.

Также полиция сообщает, что Заволока распространил в сети около 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих.

Напомним, блогера задержали 29 августа, при аресте он сопротивлялся и получил травмы.

Мы рассказывали, что обвиняемый сам подходил к работникам ТЦК на улице и оскорблял их. А 26 августа между Солнечным и Петровским парком Заволока со своим товарищем оскорблял военного.

Мужчины подтрунивали над дрожащими руками военного, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии. В конце разговора Заволока плюнул в военного.

Также мы публиковали видео этого конфликта.