Министр обороны Рустем Умеров сообщил о результатах внутренней проверки обстоятельств ракетного удара по 128-й бригаде во время построения, когда погибли 19 бойцов.

Пост на эту тему он опубликовал в Фейсбуке.

В нем сказано, что военные проигнорировали все правила безопасности.

"Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Да, там действительно собрали бойцов во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей. В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушная тревога была объявлена по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения никаких централизованных мер безопасности принято не было", - рассказал Умеров.

Следствие по этому делу продолжается, его ведет ГБР.

Умеров поручил Генштабу проверить выполнение протоколов безопасности в остальных подразделениях.

Напомним, 3 ноября россияне нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, сформированной в Закарпатье.

Через три дня после удара руководство бригады подтвердило гибель 19 бойцов.