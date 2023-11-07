В Ужгороде почтили память погибших бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ.

Фото траурного мероприятия публикуют телеграм-каналы.

На снимках видно множество свечей у стены памяти. Также из горящих свечей выложен номер бригады.

Напомним, в Запорожской области во время построения от ракетного удара погибли 19 бойцов этой бригады, более 50 ранены.

Позже СМИ стали писать, что комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на награждение, а потому остался жив после удара РФ.

Министр обороны Умеров потребовал разобраться в гибели военных, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об открытии уголовного дела по факту гибели бойцов ВСУ под Запорожьем.

Лысюка уже отстранили от командования бригадой на время следствия по делу об ударе при построении для награждения.

Мы подробно рассказывали, что известно о гибели военных 128 бригады в Запорожской области.

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