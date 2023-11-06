Источники в 128-й бригаде подтвердили информацию, что ее комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на награждение военных, а потому остался жив, поскольку приехал через несколько минут после удара РФ.

Об этом сообщает Hromadske.

Сообщается, что сначала награждение было запланировано на 9:00, затем перенесено на 9:30. В это время военные уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 случился прилет. А Лысюк приехал на место через несколько минут.

Ударов было два: одна ракета попала в здание за местом сбора, вторая — по скоплению личного состава на улице.

По данным источников, Лысюк продолжает выполнять свои обязанности командира ОГШБ.

Он прокомментировал журналистам ситуацию так: "это информация с ограниченным доступом".

Напомним, что в результате удара по официальным данным погибло 19 украинских бойцов.

Ранее в ГБР подтвердили, что руководство бригады собрало бойцов отпраздновать день ракетных войск и артиллерии в прифронтовой зоне после чего по ним был нанесен удар. В настоящее время проводится расследование.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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