Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка отстранили от должности на время следствия.

Напомним, что 3 ноября в результате удара РФ при построении военнослужащих, которые собрались на награждение, погибли 19 бойцов бригады. Это произошло в Запорожской области.

Позже СМИ стали писать, что комбриг Дмитрий Лысюк опоздал на награждение, а потому остался жив после удара РФ.

Также СМИ писали, что комбриг попавшей под удар при построении 128-й штурмовой бригады ВСУ был судим за контрабанду сигарет из "ЛНР".

Напомним, что также во время вечернего обращения Владимир Зеленский высказался о неуместности проведения выборов сейчас.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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