Мишенью россиян, 3 ноября запустивших ракету в Запорожской области по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде, мог быть ее комбриг Дмитрий Лысюк.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Отвечая на вопросы ведущих о ходе расследования Госбюро дела по факту гибели военнослужащих 128-й бригады, она отметила, что следователи предполагают и такую версию.

"Следователи работают в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правдивые факты, которые привели к трагедии. Из новых деталей могу сообщить, что на сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью в том числе должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - отметила Сапьян.

Сегодня министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время ракетного удара по 128-й бригаде, когда погибли 19 бойцов, военные проигнорировали все правила безопасности. Они видели вражеский разведывательный дрон, но никак на это не отреагировали.

Ранее украинские военные в соцсетях обвинили командира бригады в гибели бойцов на построении в Запорожской области. Само он сильно опоздал на построение и приехал уже после рокового прилета ракеты.