Российские военные ночью 15 ноября обстреляли Никопольщину и Кривой Рог – применяли дроны-камикадзе и артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Дважды за ночь оккупанты обстреляли Никопольщину. Агрессор избивал из тяжелой артиллерии. Полдесятка выстрелов произвел по районному центру и Марганецкой общине. Люди невредимы.

Громко было и в Кривом Роге. Без жертв. Последствия уточняются.

Утром враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно погибших и пострадавших нет. Какой ущерб причинили захватчики – выясняется", - написал он в телеграм-канале.

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