В городе Селидово Донецкой области после ракетного удара частично обрушился четырехэтажный дом.

Об этом сообщает ГСЧС.

Ночью РФ нанесла ракетный удар по Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.

Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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