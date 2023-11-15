В Селидово после ракетного удара обрушился четырехэтажный дом, есть погибшие
В городе Селидово Донецкой области после ракетного удара частично обрушился четырехэтажный дом.
Об этом сообщает ГСЧС.
Ночью РФ нанесла ракетный удар по Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.
На месте обстрела спасатели совместно с полицейскими спасли раненых мужчину и женщину, которых доставили в медицинское учреждение.
Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.
К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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