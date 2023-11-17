В пятницу, 17 ноября, Генштаб ВСУ сообщает об операции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Выявляются пути логистического снабжения боеприпасами и продовольствия оккупантов. Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Идут тяжелые бои", - сообщает Генштаб.

Заявленная цель этих операций - оттеснить армию РФ как можно дальше от Днепра, чтобы снизить количество обстрелов Херсона и всего правого берега.

Сообщается, что у РФ на левом берегу "достаточно серьезная линия укреплений", и она оказывает "мощное сопротивление". Однако ВСУ удалось провести "несколько успешных действий".

"Враг пытается выбить наших воинов с занимаемых позиций, из-за чего имеет большие потери. В частности, почти каждый день захватчики совершают от 4 до 10 таких попыток. Как следствие, в результате значительных потерь враг вынужден перекидывать подразделения с других направлений", - сообщает Генштаб.

Ранее мы писали о том, что морская пехота сообщила, что им удалось закрепиться на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра.

Также мы писали о том, что у Зеленского впервые сообщили о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.